Oudenaarde plant prestigieuze tentoonstelling over historische figuur Margaretha Van Parma

Margaretha van Parma werd in Oudenaarde geboren op 5 juli 1522. Ze was het buitenechtelijke kind van Keizer Karel V en Johanna van der Gheynst, dochter van een tapijtverkoper uit Nukerke. Zij werd gedoopt in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Pamele en later opgevoed in Brussel.

“Het is deze band met Oudenaarde die ons deed besluiten om een tentoonstelling aan haar te wijden”, vertelt Geertrui Van Kerkhoven, conservator van het MOU. “Bovendien heeft Oudenaarde ook met haar zoon Alexander Farnese een bijzondere band. Hij heroverde de stad in 1582 op de calvinisten. Hiervoor kreeg hij een reeks wandtapijten van de stad, die recent teruggekocht zijn.”

Na haar twee huwelijken in Italië werd Margaretha door haar halfbroer Filips II in 1559 benoemd tot landvoogdes van de Nederlanden. Ze regeerde in de periode van de godsdienstspanningen tussen katholieken en protestanten. Toen Filips II na de beeldenstorm van 1566 de hertog van Alva stuurde om orde op zaken te stellen, legde Margaretha haar ambt neer en keerde terug naar Italië. Ze maakte wel nog mee dat haar zoon Alexander Farnese landvoogd werd van de Nederlanden.