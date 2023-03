Oudere persoon overleden na overdosis vitamine D, FAGG waarschuwt voor inname van te hoge concentraties

Er bestaan veel geneesmiddelen en voedingssupplementen op basis van vitamine D of vitamine D-derivaten, en ze worden vaak in verschillende doseringen aangeboden. Die producten kunnen gemakkelijk een intoxicatie veroorzaken wanneer er fouten in de dosering worden gemaakt, zegt het FAGG.

Daarom benadrukt het agentschap dat het belangrijk is om de doseringsaanbevelingen voor geneesmiddelen op basis van vitamine D of vitamine D-derivaten goed op te volgen. Iets wat professor Mathieu beaamt: "Praat met uw apotheker, praat met uw arts, want de dosis is belangrijk".