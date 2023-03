Politie Dendermonde vindt 6.000 vermiste postpakjes terug: "40 nieuwe computers zijn al terug bij Antwerpse school"

De afdeling van Bpost in Dendermonde huurde een privédetective in om vermiste postpakketten op te sporen. Vorige zomer merkten ze in het postkantoor op dat er veel pakjes vermist waren. Na onderzoek werd ook de lokale politie van Dendermonde erbij betrokken. "Wij hebben in november een de dieven op heterdaad kunnen betrappen. Bij de verdachten is dan een huiszoeking gebeurd, vooral in Brussel. Daar zijn een 6.000 tal goederen gevonden", zegt korpschef van Dendermonde Patrick Feys. De verdachten zouden deel uitmaken van een professioneel netwerk.