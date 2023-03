Proces rond tennisfraude op eerste dag geschorst in Oudenaarde

De advocaten van de verdediging startten de zaak met opmerkingen over het dossier. "Het is een warboel, een vuilbak. De zaak is niet in staat", pleitte Walter Van Steenbrugge, de advocaat van drie Belgische tennissers. Andere advocaten sloten zich daarbij aan. Ze stelden dat het strafdossier gebrekkig, onvolledig en ontoegankelijk is. Het openbaar ministerie was het daar niet mee eens. De advocaten van de tennisfederaties zeggen dat ze wel alle stukken konden terug vinden, en dat het dossier wel in orde is. Maar de rechtbank nam de vraag in beraad en besliste om volgende week vrijdag een tussenvonnis uit te spreken.