Liveblog proces-Sanda Dia - "Er was discussie over de vraag of Sanda onmiddellijk naar het ziekenhuis moest gebracht worden"

Na het pleidooi van zijn advocaat krijgt ook "Wally" zelf kort het woord. Net zoals de andere beklaagden richt hij zich tot de familie en vrienden van Sanda Dia. "Meneer Dia, mevrouw De Vel, ik zou willen starten met te zeggen dat ik gelukkig was dat ik Sanda's vriend kon zijn. Ik mis hem oprecht. Ik weet hoe fantastisch uw zoon was, maar dat ik met hem bevriend was, betekent niks voor u, dat weet ik."

"Sanda was net als ik nieuwsgierig en dat was de basis van onze vriendschap. Dát was de basis, niét de doop. Ik heb jullie in de steek gelaten, ik besef dat en ik hoop dat u mijn excuses kan aanvaarden."

Hij bevestigt het pleidooi van zijn advocaat dat er kliekjes waren binnen de club. "Ik zat alleen op kot, andere Reuzegommers zaten samen op kot. Ik ging een dag per week naar activiteiten en dat was voor mij voldoende. De mensen bij wie ik me goed voelde waren "Protput", "Remork" en "Paterberg"."