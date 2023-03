Proces-Sanda Dia zit er op voor deze week: wie pleit (on)schuldig en wat staat ons nog te wachten?

Want het proces was eigenlijk vorig jaar, op 22 april 2022, al hervat voor de rechtbank in eerste aanleg in Hasselt. Maar nauwelijks een week later werd het proces al stilgelegd, omdat de familie van Sanda Dia (en later ook het parket en andere burgerlijke partijen) in beroep gingen tegen een uitspraak van de rechter.

Die had op het proces gezegd dat ze niet over de hele doop, over meerdere dagen, kon oordelen. Ze liet weten alleen te kunnen kijken naar de feiten van de laatste namiddag en de avond van 5 december 2018, aan de blokhut in Vorselaar. Daarmee zouden de twee dagen die daaraan voorafgingen er plots niet meer toe doen en dat was voor de familie onaanvaardbaar.