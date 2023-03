Rolls-Royce krijgt 3 miljoen euro van Britse overheid om kleine kernreactor te bouwen op de maan

Het Britse ruimtevaartagentschap, UK Space Agency, meldt in een persbericht dat het 2,9 miljoen pond (3,3 miljoen euro) geeft aan Rolls-Royce om een nucleaire testreactor op de maan te bouwen. Het ruimtevaartagentschap had ook vorig jaar al 285.000 euro geïnvesteerd in het onderzoek ernaar.