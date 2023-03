Rudi Vranckx blikt terug op 20 jaar oorlog in Irak: "Ik mocht het toen geen invasie noemen"

Saddam Hoessein was een wrede dictator. Dat kunnen we niet ontkennen. Wie het niet eens was met hem, werd vermoord. Hijzelf was een soenniet, maar andere religieuze en etnische groepen moesten het vaak ontgelden. Denk aan de gifgasaanval op de Koerdische opstandelingen in Halabja en de massagraven waarin honderdduizenden sjiieten terecht kwamen. Saddam Hoessein was daar verantwoordelijk voor.