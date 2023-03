Internationaal Strafhof vaardigt arrestatiebevel uit tegen Vladimir Poetin

Het is vooral een symbolische beslissing, want Rusland heeft het Statuut van Rome niet geratificeerd. Het land tekende het Statuut in 2000, maar heeft het nooit geratificeerd, waardoor het geen deel uitmaakt van het ICC. Poetin kan daardoor niet uitgeleverd worden.

Bovendien is het erg onwaarschijnlijk dat een zittende president in eigen land uitgeleverd wordt. Er zijn ook weinig mechanismen die het ICC kan gebruiken om zo een uitlevering af te dwingen die zich buiten de jurisdictie van het hof bevinden. De woordvoerder van het Kremlin heeft alvast laten weten dat het arrestatiebevel geen grote impact zal hebben op de Russische president.