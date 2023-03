Scanwagens in Sint-Niklaas hebben last van kinderziektes, maar onterechte boetes worden kwijtgescholden

Sinds 1 februari rijdt in Sint-Niklaas twee keer per dag een wagen rond, die alle nummerplaten van auto’s scant. Via een automatisch systeem wordt gecontroleerd of die wagens er rechtmatig staan. Als bijvoorbeeld de parkeertijd verstreken is of een parkeerkaart niet meer geldig is, dan krijgt de eigenaar van de wagen een retributie toegestuurd.

Na anderhalve maand blijkt het systeem nu enkele kinderziektes te kennen, geeft schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (NV-A) toe. “We stellen vast dat er inderdaad wat foutjes zijn: bepaalde parkeerzones zijn bijvoorbeeld niet exact afgebakend. En mensen van wie de parkeerkaart verlopen is, kregen al meerdere boetes in de bus, net omdat het systeem automatisch elke dag boetes genereert. Ook hier hebben we begrip voor: ze zullen de eerste retributie nog moeten betalen en krijgen de tijd om de parkeerkaart in orde te krijgen.”

Van oppositiepartij PVDA komt er ook kritiek op de regeling voor mensen met een beperking. Zij kunnen maar twee nummerplaten registreren waarbij hun parkeerkaart geldig is. “Dit geldt niet voor de voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap”, legt schepen Hanssens uit. “Het gaat hier enkel om mensen met een beperking die in een betalende zone normaal gezien gratis mogen parkeren met een parkeerkaart. Hiervoor vragen we inderdaad om twee nummerplaten te registreren. We bekijken andere systemen die iets flexibeler zijn, maar kijken vooral uit naar een initiatief van de Vereniging voor Steden en Gemeenten, dat een systeem uitwerkt voor heel Vlaanderen.”

Schepen Hanssens hoopt dat de kinderziektes tegen eind deze maand van de baan zijn.