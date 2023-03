Paardenmarkt in Kuringen diervriendelijker door vernieuwd plan

De politie zal ook een prominente rol spelen in de editie van dit jaar. “Onze aanwezigheid op de paardenmarkt is zeer belangrijk. Enerzijds zien we erop toe dat de verhandeling van de paarden correct en diervriendelijk gebeurt. Anderzijds leiden we het verloop en de veiligheid van het evenement in goede banen”, klinkt het bij Politie Limburg Regio Hoofdstad.

“Ik ben enorm blij dat de politie dit wil doen. We zijn al jaren vragende partij en krijgen nu de intensieve samenwerking en ervaring die we nodig hebben”, aldus Herck.