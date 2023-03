Geen treinen tussen Mechelen, Willebroek en Londerzeel in tweede week van paasvakantie door werken aan spoor 

Het zwaartepunt van de werken zal vooral in Hombeek liggen. "Daar kruisen de sporen richting Willebroek en Londerzeel", vertelt Thomas Baeken van Infrabel aan RTV. "We gaan daar de dwarsliggers en kiezeltjes onder de sporen vernieuwen, om zo de stabiliteit te garanderen." Ook de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos is een belangrijke werf.