Sporthal in Vlamertinge voor mensen met beperking week voor opening helemaal klaar

De nieuwe sporthal krijgt de naam G-Fit en is het project van Westhoek Turncentrum en Turnkring Vlamertinge. Vorig jaar is gestart met de bouw en negen maanden later is de accommodatie van 325 vierkante meter volledig afgewerkt. Vanaf volgende week zal iedereen met een mentale, fysieke, visuele of auditieve (gehoor) beperking of mensen met autisme, er kunnen sporten. Ook rusthuisbewoners zijn welkom.