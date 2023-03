"John Wick"-acteur Lance Reddick (60) onverwacht overleden

De Amerikaanse acteur Lance Reddick (60) maakte naam in Hollywood in 2000, dankzij de reeks "Oz" van HBO. Hij brak pas echt door in "The Wire", een bekende reeks over een antidrugsbrigade van de politie in de stad Baltimore. Hij vertolkte vijf seizoenen lang de rol van politiecommissaris Cedrick Daniels.

Het grote publiek kende Reddick de afgelopen jaren vooral van zijn rol in de "John Wick"-franchise met Keanu Reaves. Het vierde deel van de actiefilmreeks, waarin hij ook een belangrijke rol speelt, is vanaf volgende week wereldwijd in de bioscopen te zien.

Reddick zou dood aangetroffen zijn in zijn woning in Los Angeles. Volgens zijn vertegenwoordiger, Mia Hansen, is hij een natuurlijke dood gestorven. "We zullen Lance erg missen", zei ze. Hij was getrouwd met Stephanie Reddick. Reddick laat ook twee kinderen na, die hij had met zijn ex-vrouw.