Tom Hannes vertelt over zijn leven als zenboeddhist: "Het is allesbehalve wollig"

"Ik ben er al 20 jaar mee bezig, het is goed dat het eindelijk wordt erkend." Sinds 1989 is Tom Hannes zenboeddhist. Hij las er een boek over en was meteen overtuigd. "Het heeft daarna wel een aantal jaren geduurd voor ik bij iemand in de leer ben gegaan." In het begin had hij nochtans een heel vertekend beeld van boeddhisme. "Ik dacht dat het heel zweverig was, met vliegen in de lucht. Pas toen ik daarover ben beginnen lezen bleek het allesbehalve wollig te zijn."