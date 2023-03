Finland mag van Turkije toetreden tot de NAVO (maar Zweden nog niet) 

"We hebben besloten om het parlementaire goedkeuringsproces van het Finse NAVO-toetredingsprotocol te starten", zei de Turkse president Erdogan. In andere woorden: van Turkije mag Finland toetreden tot de NAVO. De Hongaarse premier Viktor Orban volgde het voorbeeld van Erdogan en kondigde de stemming van het Hongaarse parlement over het lidmaatschap van Finland op 27 maart aan.