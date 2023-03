UHasselt onderzoekt bodemleven in Limburgse tuinen

Met het burgeronderzoek ‘Bodemleven’ wil de universiteit in kaart brengen hoe het Limburgse bodemleven varieert per regio en per type grond, gaande van leemgrond tot zandgrond en van moestuin tot grasgazon.

“Een tuinbodem is een bron van leven. In één lepeltje grond zitten meer levende micro-organismen dan er mensen op aarde rondlopen”, zegt Sofie Thijs van het Centrum voor Milieukunde aan de UHasselt. “Toch is er nog niet zoveel geweten over de precieze samenstelling van tuinbodems. Met ‘Bodemleven’ willen we hier verandering in brengen.”