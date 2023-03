Ultraloper Karel Sabbe wordt ereburger van Anzegem

Zijn vrienden en familie verzamelden in een tennisclub in Waregem om de laatste kilometers samen mee te volgen. Sabbe finishte zo'n zeven minuten voor de deadline. Een straffe prestatie, want in 35 jaar tijd brachten maar 15 ultralopers de race tot een goed eind.

Karel Sabbe is afkomstig uit Waregem, maar woont nu in Anzegem. Voor zijn topprestatie wordt hij nu dus ereburger van Anzegem.