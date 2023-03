Vanaf 1 april trekt een straatpsycholoog naar dak- en thuislozen in regio Kortrijk

"Heel wat dak- en thuislozen hebben een grote rugzak met mentale problemen", klinkt het bij projectcoördinator Carl Windels. Vorig jaar startte in Kortrijk het project "van straat naar zorg". Daarbij werden twee straatverpleegkundigen aangesteld om dak- en thuislozen in de streek van Kortrijk te verzorgen. "We hielpen heel wat mensen met fysieke klachten, zoals blaren of kwetsuren, maar daarnaast hebben velen onder hen ook mentale problemen en trauma's", vertelt Windels.

Omdat dak- en thuislozen vaak schrik hebben of de stap om zorg te zoeken te groot vinden, komt er binnenkort een psycholoog naar hen. "We willen de zorg zoveel mogelijk tot bij hen brengen. Ze hebben ook vaak geen vaste structuur. Als ze opstaan denken ze na over hoe ze aan eten zullen geraken. De mentale en fysieke zorg komt meestal op een tweede plaats", vertelt Windels.