Veel minder zwerfvuil op carpool- en snelwegparkings in Vlaams-Brabant

De afgelopen drie jaar is de hoeveelheid afval en zwerfvuil op parkings langs autosnelwegen, carpoolplaatsen en gewestwegen in Vlaams-Brabant stevig gedaald. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Inez De Coninck (N-VA) aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor het onderhoud van de parkings. Ze ledigen er wekelijks alle vuilbakken en ruimen er zwerfvuil op. Op het einde van de afvalronde wordt de totale vracht gewogen. In 2020 ging het om bijna 1900 ton afval, terwijl er in 2022 maar ongeveer 816 ton werd verzameld.

De daling zou te wijten zijn aan het feit dat er minder vuilbakken op de parkings staan. Ook zijn enkele parkings intussen uitgerust met (tijdelijke) camera's. Voor de carpoolparkings in Strombeek-Bever en in Meise zijn meer mensen en middelen van de betreffende gemeente ingezet. Op de autosnelwegparking in Peutie gaat het over de federale wegpolitie en AWV.



Er werd wel meer geld besteed om de parkings net te houden. De totale kost voor de provincie bedroeg in 2022 € 381.484. Dat is, ondanks de gedaalde hoeveelheid afval, een lichte stijging ten opzichte van 2020 met 7%.

In de toekomst wil het AWV nog meer inzetten op hotspots waar veel afval wordt achtergelaten. Er werd een nieuw plan uitgewerkt dat van start gaat in maart dit jaar.