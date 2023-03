Vergistingsmachine van EcoWerf in Wilsele maakt elektriciteit en warmte van gft-afval

Afvalverwerkingsbedrijf EcoWerf heeft vrijdag zijn nieuwe vergistingsinstallatie officieel voorgesteld in Leuven. De installatie produceert biogas uit de verwerking van gft, dat daarna omgezet wordt in elektriciteit en warmte."Milieuvriendelijk omspringen met afval is altijd een belangrijke doelstelling geweest van EcoWerf", vertelt voorzitter Rudi Beeken. "In Vlaanderen kan je het aantal vergisters van afvalverwerkingsbedrijven op een hand tellen: in die zin is het ook een mooi initiatief."

EcoWerf verwerkt per jaar ongeveer 50.000 ton gft, dat wordt ingezameld uit de 27 gemeenten in Oost-Brabant waar de maatschappij actief is. Dat gft wordt jaarlijks omgezet in 20.000 ton compost, maar met de nieuwe vergistingsinstallatie wordt een nieuw element toegevoegd.

Het opgehaalde gft wordt in een grote stortbunker gegooid, waarna het langs een breker en een zeef passeert. De breker breekt het afval in kleine stukjes en de zeef sorteert de stukjes afval die niet bij het gft horen. Daarna gaat het overgebleven gft-afval naar de vergister, waar bacteriën het materiaal verder afbreken. Bij dat proces komt biogas vrij, wat verwerkt wordt tot elektriciteit en warmte door een warmtekrachtcentrale.

Een vierde van de opgewekte elektriciteit wordt door EcoWerf zelf gebruikt op de site. De rest gaat naar het elektriciteitsnet. Dat is goed voor de elektriciteit van 3.000 gezinnen. De opgewekte warmte wordt ingezet om de gebouwen op de site te verwarmen, voor de vergister zelf en voor de compostering.

De bouw van de vergister kwam met een kostprijs van 15 miljoen euro. De Vlaamse overheid heeft 1,5 miljoen euro bijgepast.