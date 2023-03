Verkeershinder tot Hemelvaart door vernieuwing van een brug op knooppunt in Lummen

Maandag starten werken aan één van de bruggen op het verkeersknooppunt in Lummen. De weg die het verkeer op de E313 vanuit Antwerpen naar de E314 richting Nederland leidt wordt vernieuwd. In de nacht van maandag op dinsdag en in het weekend van O.H.Hemelvaart wordt de brug helemaal afgesloten, op andere momenten moet het verkeer vertraagd over smallere rijstroken.