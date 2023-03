Pyromaan (39) die Hoboken in de ban hield is veroordeeld tot voorwaardelijke celstraf voor 12 brandstichtingen 

De rechter van de correctionele rechtbank in Antwerpen heeft de vrouw veroordeeld voor maar liefst 12 nachtelijke brandstichtingen tussen 28 januari 2022 en 26 maart 2022. Op 26 maart werd ze op heterdaad betrapt toen ze een bestelwagen in brand stak in de Kempenlandstraat in Hoboken. De politie was daar aan het controleren, omdat er al meermaals brandstichtingen plaatsvonden in die wijk. De politie vond brandversnellers in haar handtas. Die trof de politie ook aan in haar woning, samen met aanmaakproducten.