Winnaars van de Ronde van Vlaanderen hebben hun 'Wall of Fame' in Kluisbergen

In de Ronde van Vlaanderenstraat in Kluisbergen, nabij het monument van renner Karel Van Wijnendaele, staan 10 grote foto’s van winnaars van de Ronde van Vlaanderen. Daartegenover is een houten muur gebouwd waar de foto's van alle Rondewinnaars hangen met daarop het jaar waarin ze hebben gewonnen. Fietsers kunnen er van op een bankje hun idolen bewonderen. Er is ook een fietsenstalling.