Zorgverblijf vraagt de stad Gent om kermis rolstoelvriendelijker te maken: "We konden amper één attractie bezoeken"

"We gingen met een zestal bewoners en drie begeleiders op uitstap naar de Halfvastenfoor", zegt Jonas Dierckens van De Karrekol. Het is een voorziening in Drongen, bij Gent, waar mensen met een meervoudige beperking wonen. "We moesten daar vaststellen dat we, jammer genoeg, maar één attractie konden bezoeken. Slechts één uitbater had een oprijplaat voorzien zodat de mensen met een rolwagen binnen konden. We hebben ook nog oliebollen gegeten en er het beste van gemaakt." Dierckens vraagt nu meer inspanningen om de toegankelijkheid op te drijven.