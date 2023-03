Pensioenprotesten in Frankrijk houden aan: dit weekend weer verschillende acties gepland

In Frankrijk is het al wekenlang onrustig nadat aangekondigd werd dat de regering de pensioenleeftijd wil verhogen naar 64 jaar. Afgelopen week laaide het vuur nog eens extra op toen president Macron aankondigde een parlementaire stemming over de maatregel over te slaan via grondwetsartikel 49.3. "De race is daarmee politiek gereden", zegt Frankrijkcorrespondent Frank Renout in "De ochtend" op Radio 1.