Achtergebleven afval van failliet bedrijf in Ingelmunster ergert buren

Het afval op de terreinen van de vroegere firma Mestdach in Ingelmunster is een doorn in het oog van andere mensen die in de buurt wonen. Het afval neemt al enkele jaren toe, "waarschijnlijk omdat ze de afvalcontainers niet meer betaalden", zegt een buur. Een als het waait komt een deel van de rommel soms op straat terecht. Sommige buren zijn ook bang dat het slordige terrein nog andere sluikstorters zal aantrekken.

Een oplossing voor de situatie lijkt niet voor meteen, want het bedrijf is ondertussen failliet en omdat het afval op privéterrein ligt kunnen de politie en de gemeente er weinig aan doen. "We zoeken in eerste instantie hoe we dat afval weg kunnen krijgen", zegt korpschef Ruben Depaepe van de politiezone Midow. "Maar dat is inderdaad niet eenvoudig. Daarna wordt het ook nog de vraag wie de rekening zal betalen om alles op te ruimen." Een deel van het terrein is ondertussen wel afgezet, onder meer om te voorkomen dat er nog vuilnis wegwaait