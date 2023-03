Auto belandt in zeewater in Nieuwpoort: "handrem vergeten"

Het was een voorbijganger die de auto gisterenmiddag opmerkte in het water en de huldpiensten belde. Die kwamen meteen ter plekke met een ziekenwagen en een groep duikers, omdat het niet duidelijk was of ook de bestuurder nog in het water was. Maar hij bleek veilig en wel. De wagen kon uiteindelijk vrij snel uit het water gesleept worden.