Brugse milieuactivist nu ook in België voor de rechter

Wouter Mouton werkte zichzelf de voorbije jaren regelmatig in de belangstelling, onder meer door zich tijdens de bekerfinale voetbal vast te binden aan een doelpaal, maar ook door zichzelf vast te kleven aan kunstwerken. Met die "stunts" roept hij telkens op om meer aandacht te hebben voor het klimaat.

In Nederland leverden zijn acties al een veroordeling op. Hij zat er drie weken in voorhechtenis en kreeg een straf van twee maanden, waarvan de helft voorwaardelijk nadat hij zich in Den haag had vastgekleefd aan het bekende schilderij "Het meisje met de parel". Hij ging tegen de uitspraak in beroep, maar ondertussen dreigt hij dus ook in eigen land in de problemen te komen.