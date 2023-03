Buurtbewoners hekelen bomenkap voor heraanleg omgeving Brucity in Brussel

“Het was een fantastisch krachtig natuurkunstwerk in die rare buurt tussen Brouckère en Begijnhofplein”, zegt Katherine Retsin over de oude iep op de hoek van Augustijnenstraat en de Lakensestraat vlakbij het De Brouckèreplein. "Was", want de boom werd recent, samen met een Italiaanse populier, gekapt. Retsin woont al 20 jaar in Brussel en was erg gehecht aan de bomen.