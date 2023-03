Cast "Kids on the block" stelt nieuwe Ketnet-reeks voor in casino van Beringen

Kids on the block is een humoristische en kleurrijke fictiereeks over de avonturen en deugnieterij van een groep kinderen in een cité in Limburg. Ze maken samen plezier, beleven kleine drama's en ze delen hun eerste liefdesverhalen met elkaar. Met een diverse cast wil regisseuse Sarah Kasmi letterlijk meer kleur brengen in kinderseries op tv, maar ze hoopt vooral dat kinderen na het bekijken van de reeks weer de straat op trekken om buiten te spelen én echt kind te zijn. ​