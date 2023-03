Vakbonden blokkeren depot voor onlinebestellingen van Delhaize in Drogenbos

Sinds 5 uur blokkeert een stakingspost de ingang van het depot van Delhome op de Ruisbroeksesteenweg in Drogenbos. Delhome is de dochteronderneming van Delhaize die de onlinebestellingen voor Delhaize uitvoert. Sinds de aankondiging van Delhaize dat de nog resterende winkels in eigen beheer verkocht worden aan zelfstandigen, zijn heel wat winkels in eigen beheer dicht. Delhaize heeft thuisleveringen daarom tijdelijk gratis gemaakt, en zo verhoogt de werkdruk bij Delhome nog meer.