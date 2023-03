Inwoners van Diest krijgen gratis cyberpreventieadvies: "Iedereen kan slachtoffer worden"

"Als stad willen we sterk inzetten op digitale inclusie. We willen dat onze inwoners zich zo veilig mogelijk online kunnen bewegen en daarom hebben we dit pilootproject opgestart", zegt Michiel Clemens van de dienst integrale veiligheid van de stad. "Technologie evolueert, maar ook de criminaliteit. Cybercriminelen worden steeds geavanceerder en slimmer en denken zelfs vaak een stap vooruit. Het is daarom heel belangrijk om mensen op een laagdrempelige manier alle handvaten mee te geven die ze nodig hebben."