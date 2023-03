Ontevreden boeren voeren actie tegen stikstofplan bij bedrijfsbezoek minister-president Jambon in Beerse

Na het succes van de "boerenpartij" in Nederland, denkt Jambon toch niet dat het hier zo'n vaart zal lopen. "De situatie in Nederland en België is totaal verschillend", zegt hij. "In Nederland spreekt men er van om 1.000 landbouwbedrijven te sluiten, bij ons gaat het om enkele tientallen. Daar is ook al een vergunningenstop. De landbouwsector blijft ook in Vlaanderen van strategisch belang. Niemand wil dat op de schop. We hopen dat we de boeren hun vertrouwen kunnen winnen", besluit Jambon.