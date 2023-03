Landbouwers voeren actie bij bezoek minister Demir (N-VA) in Weerde: "Nog altijd even ongerust"

“Er is dan wel een stikstofakkoord maar wij krijgen dat niet te zien”, zegt landbouwer Sara Panneels uit Grimbergen. “De landbouworganisaties kunnen ons daar niet meer over vertellen want zij krijgen het exacte document dat goedgekeurd is en de bijhorende cijfers niet in handen. Dat vinden we spijtig. We zijn nog altijd even ongerust. We staan nog exact even ver als vorige week en willen hier dus een signaal geven dat die kwestie nog altijd niet opgelost is voor ons."