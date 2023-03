Leerlingen uit beroepssecundair onderwijs moeten vaker hun jaar overdoen: "Watervalsysteem nog altijd heel sterk"

Vorig schooljaar zaten volgens Het Nieuwsblad 164.155 leerlingen in de tweede of derde graad van het technisch (tso) of beroepssecundair (bso) onderwijs. Dat is ruim 55 procent van alle leerlingen in het secundair onderwijs. Van alle leerlingen in het bso kreeg 10,2 procent vorig jaar een C-attest, in het tso was dat 6,5 procent, in het aso was dat 3,3 procent. Een groot verschil dus.

Het aantal C-attesten in het beroepsonderwijs lag altijd al hoger. Met die cijfers van vorig jaar zitten we volgens de krant weer op het niveau van voor corona. Voor een verklaring wordt vooral gekeken naar het zogenoemde watervalsysteem: "zo hoog mogelijk" beginnen (aso), en als het daar niet lukt, kan je "nog altijd afzakken" naar tso of naar bso.