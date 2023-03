Minister Van Peteghem (CD&V) acht het risico op een nieuwe bankencrisis "heel klein"

"Het is vandaag heel moeilijk een scenario te zien waarin we wegglijden in een financiële crisis", zegt Wunsch. "We hebben geen informatie dat de banken in Europa kwetsbaar zijn."

Wunsch wijst naar het verschil tussen de regulering in de Europese Unie en die in de Verenigde Staten, die soepeler is. "We komen nu tot de vaststelling dat sommige van die Amerikaanse regionale banken renterisico's hebben genomen die in Europa niet zijn toegelaten. We hebben de cijfers deze week bekeken. Het is heel moeilijk bij ons voorbeelden van banken te vinden die vergelijkbaar zijn met Silicon Valley Bank."