Lokaal skatetalent uit Niel huldigt nieuw skatepark in

"We willen blijven zorgen voor een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor onze inwoners. Het nieuwe skatepark is een concrete vertaling van die ambitie", zegt Steven Mattheus (Open Vld), schepen voor sport. "Heel wat jongeren uit onze gemeente ijveren al een tijdje voor een skatepark in Niel. Het is heel fijn dat we dat nu kunnen realiseren in samenspraak met hen. We hopen dat veel kinderen en tieners nu nog meer de weg vinden naar ons sportpark", aldus Ellen Brits (Open Vld), schepen voor jeugd en participatie.