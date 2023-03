Nieuw zwembad geopend in Brakel

Eind december ging in Brakel het zwembad Poseidon dicht. Dat was al meer dan veertig jaar oud, te sterk verouderd om nog gerenoveerd te worden of opgeknapt. Eerder al had de gemeente besloten om een nieuw bad te plaatsen aan sportcentrum De Rijdt, in samenwerking met het waterbedrijf Farys. En dat nieuwe zwembad is nu klaar.

Het nieuwe bad is een stuk zuiniger dan het vorige, het verbruikt een vijfde minder water en bijna de helft minder elektriciteit. Maar het is ook toegankelijker voor mensen met een beperking. Bovendien - niet onbelangrijk - is er een cafetaria, onder meer voor de ouders van kinderen die zwemles volgen of een andere sport in De Rijdt.