Opnieuw zoektocht naar vermiste vrouw met dementie in Houthalen-Helchteren

Donderdag werd door de hulpdiensten en door buurtbewoners al volop gezocht in de omgeving van haar huis. Gisteren zetten de hulpdiensten een helikopter met een warmtecamera en quads in om de bosrijke omgeving te doorzoeken. Er is een natuurreservaat in de buurt. Er worden ook camerabeelden geanalyseerd.



De politie en het parket roepen de buurtbewoners op om hun tuinen en tuinhuizen na te kijken.

Eind vorige maand raakte in Maasmechelen een vrouw met dementie vermist. Zij werd bijna een week later dood teruggevonden.