Politieagenten Dendermonde niet voor de rechter nadat drugsverslaafde man sterft in cel

Ruim drie jaar geleden overleed een man van 36 uit Lebbeke in een politiecel in Dendermonde. Hij had zelf de hulpdiensten gebeld omdat hij zich onwel voelde. Maar toen ze bij hem aankwamen reageerde hij agressief. De agenten besloten hem op te sluiten, maar in de cel zakte hij in elkaar en hij stierf. De familie van de man begrijpt niet waarom hij niet naar het ziekenhuis is gebracht en wil dat de betrokken politiemensen voor de rechter komen. "Buiten zijn drugsproblematiek en ziekte was mijn zoon ook maar een mens", zegt zijn vader, "We snappen niet dat er geen eenduidige prodecure is, zodat elke politieman weet wat hij of zij moet doen in dit soort situaties."

Maar de raadkamer heeft nu beslist om de agenten niet te vervolgen, tot grote ontgoocheling van de familie: "we hadden gehoopt op gerechtigheid maar die komt er niet. Het is onaanvaardbaar dat de agenten onze zoon en broer niet geholpen hebben. We gaan nooit antwoord krijgen op de vraag: wat als hij gereanimeerd was? Druggebruiker of niet, iemand in nood moet geholpen worden." De familie laat ook weten in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de raadkamer.