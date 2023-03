"Jurassic Park"-acteur Sam Neill wordt behandeld voor bloedkanker

"Het feit is: ik ben ziek. Mogelijk zelfs stervende. Misschien moet ik vaart maken," schrijft Neill in het eerste hoofdstuk van zijn boek "Did I ever tell you this?". In een interview met de Britse krant The Guardian verduidelijkt de acteur dat de ziekte in 2022 werd vastgesteld en dat hij nu in remissie is, maar dat hij voor de rest van zijn leven zal moeten behandeld worden.

"Ik kan niet doen alsof het afgelopen jaar niet zijn donkere momenten heeft gekend, maar die donkere momenten brengen het licht naar boven," aldus Neill die naar eigen zeggen "gewoon blij is om te leven".