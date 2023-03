Sneller persoonlijk zorgbudget voor mensen met handicap in noodsituatie

Tot dusver werden aanvragen voor persoonsvolgende zorgbudgetten in noodsituaties zeer streng beoordeeld, erkent Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). Wie via de noodprocedure zo'n budget aanvroeg, werd tot nu toe in bijna één op de twee gevallen geweigerd.

Crevits wil de aanvragen soepeleren behandelen waardoor mensen met een handicap in urgente situaties sneller over een (hoger) persoonsvolgend zorgbudget kunnen beschikken.