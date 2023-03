Volledige korps van wegpolitie Wetteren schenkt fiets aan zoontje van overleden motorrijder

In april vorig jaar kwam Jonathan Lapere uit Stekene om het leven bij een ongeval op de E17 in Wetteren. De man was met zijn motorfiets op terugweg van Vilvoorde toen hij de controle over het stuur verloor en tegen een vangrail en een verlichtingspaal reed. Hij was op slag dood.

Hoofdinspecteur Kris Sonck kreeg de opdracht om het gezin van de man op de hoogte te brengen. “Ik herinner me die dag tot in elk detail”, vertelt hij. “Iemand zo'n slecht nieuws moeten melden, blijft altijd bij. Je haalt diep adem voor je aanbelt, maar het verdriet van een nabestaande zien maakt je sprakeloos.”

Kris bleef achteraf in contact met de familie. Maar ook de rest van het korps was aangedaan door het drama en besloot iets te doen voor het gezin.