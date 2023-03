VS-president Biden: "Arrestatiebevel van Internationaal Strafhof tegen Poetin is gerechtvaardigd"

Rusland zelf ontkent met klem de beschuldigingen over het deporteren van kinderen naar Rusland en lacht het arrestatiebevel weg. Het heeft geen enkele waarde, klinkt het.

Het is inderdaad maar de vraag in hoever het arrestatiebevel uitgevoerd zal worden. Het beperkt president Poetin wel in zijn bewegingsvrijheid, hij zal niet meer kunnen reizen naar de 123 landen die het ICC wel erkennen.

In het 20-jarige bestaan van het ICC heeft het 52 mensen aangeklaagd. Poetin is nog maar de derde president. Eerder werden arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de Soedanese president Omar Al Bashir en de Libische leider Mo'ammar Al Khadafi. Al Bashir, die in 2019 afgezet en opgepakt werd, wordt in Soedan vastgehouden en is nog niet uitgeleverd. Al Khadafi werd gedood voor hij kon worden uitgeleverd.