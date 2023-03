Wyoming verbiedt als eerste Amerikaanse staat alle abortuspillen

De Amerikaanse bergstaat Wyoming is de eerste die het verbod op abortuspillen goedkeurt. "Het is een van de meest conservatieve staten in de VS", zegt correspondent Björn Soenens. "Wie abortusmedicatie gebruikt, voorschrijft of verkoopt, riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 9.000 dollar". De wet zou ingaan in juli. 15 andere Amerikaanse staten hebben de toegang tot de pillen al beperkt en in 13 staten is abortus helemaal verboden. Maar overal lopen rechtszaken van activisten, waardoor de toepassing van de beperkingen op zich laat wachten.