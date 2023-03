Terugblik 3 jaar na de eerste lockdown: "Heel wat grondrechten geschonden, het evenwicht was zoek"

Vandaag, na drie jaar leven met corona, is het nog altijd niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen. "Het gaat nu over het algemeen beter. Het is zoals een onweer. Het gedonder en gebliksem is voorbij, maar het blijft rommelen in de verte. We moeten alert blijven", onderstreept Erika Vlieghe (UZA).

Dat het niet voorbij is, blijkt uit de weer stijgende cijfers: "We zitten momenteel in de tiende golf - hoewel we dat niet meer echt tellen. Het is wel allemaal bevattelijker geworden, maar we blijven op onze hoede."

De reden waarom we nu in rustiger vaarwater zitten, is deels door de vaccins, maar ook omdat het virus zijn scherpste kantjes kwijt is geraakt. Net daarom moeten we waakzaam blijven: "Niemand weet of het virus ons geen nieuwe hak gaat zetten."