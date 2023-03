Beste schoenenpoetsers van Europa verkozen in Brussel

In Tour & Taxis vond dit weekend een wedstrijd plaats voor beste schoenenpoetser van Europa. Mensen konden hun leren schoenen door professionelen laten poetsen, waarop een jury toekeek.

De jury deelde drie verschillende prijzen uit. "We hebben twee prijzen uitgedeeld voor beste techniek. De eerste gouden borstel is voor de Parijse Joris Merle en de tweede gouden borstel ging naar Al Hassane Bà, een Sengalees-Marokkaanse schoenenpoetser. Daarnaast hebben we ook nog een gouden borstel uitgedeeld voor beste ondernemerschap en klantenservice. Die is naar de Italiaan Gaio il Calzolaio gegaan", zegt Marcello Faraggi, voorzitter van de European Shoe Shine Association (ESSA).