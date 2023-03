Brandweer moet man bevrijden die vast zit in afsluiting Brussels metrostation

Rond 5 uur vanochtend is een man vast komen te zitten in de afsluiting van het metrostation Naamsepoort in Brussel.



"Bij het openen van het rolluik - dat de toegang tot het metrostation 's nachts afsluit - kwam het been van de man klem te zitten tussen de lamellen van het rolluik. Hij kon zich niet op eigen kracht losrukken en moest door de brandweer bevrijd worden. Daarvoor werd de elektriciteit tijdelijk afgesloten", zegt Guy Sablon van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB. De toegang tot het metrostation was daardoor ook een half uur lang afgesloten.