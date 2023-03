Collega-weerman David Dehenauw doet Frank Deboosere nieuwe jobaanbieding: "Kom gerust nachtdienst doen in KMI"

Eén van die collega's is David Dehenauw, weerman van VTM en collega van Frank Deboosere bij het KMI. "Dag Frank, proficiat met je fantastische carrière", zegt hij in "De zevende dag. "Ik heb zelf ook heel veel aan jou gehad, als beginnend weerman, als meteoroloog in het KMI."

"Ik herinner mij onze eerste ontmoeting in 1998 in de weerkamer, toen je langskwam voor je weerpraatje", zegt hij nog. "Het was duidelijk dat we geboeid waren door hetzelfde: weercomputers, weerpraatjes, wetenschap… Bedankt voor die gesprekken en de steun."

Er is inderdaad veel verbondenheid tussen de verschillende weervrouwen en -mannen over de verschillende zenders heen. "We kennen elkaar goed", zegt Deboosere. "En wat heel fijn is: we laten elkaar met rust. We gaan nooit tegen de ander zeggen: 'Nu was jij ernaast, wij zaten erop.' Neen, er is maar één soort weer."